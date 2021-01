Coronavirus, a Milano gli studenti hanno vinto la loro battaglia: tornano in classe anche le superiori [VIDEO]

25 Gennaio 2021 15:42

In Lombardia ci sono state grandi proteste nei giorni scorsi: oggi finalmente sono rientrati a scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori

Dopo settimane di didattica a distanza, proteste ed occupazioni da parte dei ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio alla zona arancione della Lombardia oggi sono rientrati a scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori. “Questa mattina erano tutti in orario, non ho mai visto i ragazzi arrivare così in anticipo rispetto al suono della campanella”, afferma un preside ai microfoni di Sky Tg24. Saranno giorni importanti questi per Milano e tutte le altre province lombarde, una nuova chiusura degli istituti sarebbe un episodio molto difficile da sopportare. Gli alunni però si godono il loro ritorno in aula, svolgeranno le lezioni in presenza al 50%, come decretato dal Dpcm del Governo, nella speranza che questa sia finalmente la volta buona.