Coronavirus e Scuola, la voce dei docenti: tante promesse per favorire il ritorno in classe, poche sono state mantenute

In pratica, si pretende di rientrare in classe nelle medesime condizioni che hanno condotto a un aumento dei contagi ovunque con effetti catastrofici. Invece, una volta per tutte, occorre una pianificazione coerente con la posizione assunta dalla scienza in merito al rischio contagio e degli investimenti in risorse utili a garantire il benessere del corpo docente e studentesco.

– Quanto alla pianificazione, ora che siamo nel periodo in cui il rischio di diffusione di virus è maggiore, non si può pretendere un ritorno indiscriminato e immediato al mondo della scuola. Occorre, dare serenità e sicurezza dimostrando di voler tutelare chi entra negli edifici scolastici.

-Per fare ciò, occorrono degli investimenti minimi. Occorre acquistare a tutto il personale strumenti di protezione FFP2. Occorre dotare le strutture di adeguati sistemi di sanificazione e areazione. Occorre dare ridefinire la ratio alunni-docente. Occorre valutare attentamente la realtà di ogni singolo edificio scolastico e posticipare l’accesso alle strutture alla fase successiva al completamento del piano vaccinale per i docenti. Quanto agli alunni a rischio abbandono oltre alle già attuate misure per colmare il divario digitale con il comodato d’uso e l’accesso gratuito ai servizi di connessione, occorre -quando necessario- assumere specifiche risorse che possano fronteggiare le nuove esigenze. Non è possibile sovraccaricare i docenti di attività ulteriori rispetto a quelle già previste dal contratto collettivo.