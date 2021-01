Coronavirus, Scaccabarozzi: “se arriveranno altri vaccini arriveremo all’immunità di gregge prima dell’estate”

26 Gennaio 2021 10:57

Coronavirus, le parole del presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi a Sky TG24

“Se altri vaccini arriveranno all’approvazione in tempi rapidi, come AstraZeneca, Janssen, altri 16 vaccini che sono in fase tre, potremmo arrivare prima dell’estate” all’immunita’ di gregge. Cosi’ a Buongiorno, su Sky TG24 il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. “Il problema – ha aggiunto – sara’ organizzarsi. Bisogna organizzarsi bene, perche’ dovremo fare 80 milioni di iniezioni. La capacita’ la abbiamo se ci organizziamo: bisogna avere punti di consegna, punti di somministrazione, siringhe. Bisogna avere tutto. Dobbiamo lavorare tutti insieme“.