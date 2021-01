6 Gennaio 2021 18:31

Coronavirus a Reggio Calabria: l’aggiornamento dei dati a Motta San Giovanni, dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 56 casi

Dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 56 casi (1 soggetto deceduto, 23 soggetti al momento positivi e in quarantena domiciliare, 32 soggetti guariti). È stato attivato il Centro tamponi comunale presso l’ex scuola materna di Motta San Giovanni in via Monsignor Antonio de Lorenzo. Il Centro sarà operativo venerdì 8 gennaio dalle ore 15 e sabato 9 gennaio dalle ore 9. Solo in casi particolari (da concordare con il proprio medico di famiglia) sarà possibile sottoporsi a tampone presso la propria abitazione. Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento, a indossare sempre la mascherina e ad uscire di casa solo per esigenze reali. Per eventuali necessità è possibile contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028”.