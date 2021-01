20 Gennaio 2021 12:07

Il rabbino Daniel Asor mette in guardia contro la minaccia di un particolare effetto collaterale del vaccino anti-Coronavirus: farebbe diventare gay…

Gli effetti collaterali del vaccino sono uno dei ‘punti forti’ delle teorie, spesso complottistiche, di chi è contrario alla vaccinazione contro il Coroanvirus. Piani riguardanti il controllo di massa orchestrati da Bill Gates, incertezza sulla composizione degli ingredienti e addirittura cellule in grado di far cambiare l’orientamento sessuale delle persone. No, non è uno scherzo. Il rabbino Daniel Asor ha messo in guardia contro questa particolare e temutissima contro-indicazione presente, a suo dire, nel vaccino Pfizer-BioNTech: “fa diventare gay, abbiamo le prove“.

Sembra incredibile da credere, ma sicuramente su qualcuno avrà anche fatto presa. La notizia è stata raccontata da ‘Israel Yahom’. Nel suo discorso il rabbino Asor ha fatto il solito impasto di teorie del complotto: ha attaccato Bill Gates, le case farmaceutiche e l’Oms, tutte componenti di un piano segreto organizzato per controllare la popolazione mondiale Havruta, gruppo israeliano a sostegno dei diritti LGBT, ha commentato con ironia la vicenda: “ci stiamo preparando per accogliere i nuovi membri” . In passato anche il patriarca ortodosso Filaret aveva collegato omosessualità e Coronavirus, etichettando addirittura i gay come causa che ha scatenato la pandemia.