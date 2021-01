Coronavirus, la dolce storia che arriva da Potenza: l’amore dei due nonni, sposati da 71 anni, sconfigge la malattia

25 Gennaio 2021 13:10

La storia di speranza che arriva da Potenza: una coppia di anziani si ammala di Coronavirus e la supera insieme. Solo l’ultima delle difficoltà affrontate dopo 71 anni di matrimonio

Come abbiamo imparato, tristemente, nel corso dell’ultimo anno, gli anziani sono soggetti a rischio durante la pandemia di Coronavirus a causa del più alto tasso di mortalità dovuto ad una risposta meno efficace alla malattia da parte del sistema immunitario. Proprio per questo motivo gli anziani sono stati scelti, insieme ai medici, come primi soggetti ai quali somministrare il vaccino. Anche se, come accaduto in Inghilterra, qualcuno paga per ‘saltare la fila’ e ottenere le dosi del vaccino con largo anticipo.

Da Potenza però, arriva una storia di grande speranza. Una coppia di anziani, lui 98 anni e lei 88 anni, è riuscita a superare brillantemente la malattia. Risultati positivi dopo aver contratto il virus dalla badante, la coppia non si è persa d’animo, affrontando il Covid-19 come l’ultima delle difficoltà superate in 71 anni di matrimonio. Entrambi sono guariti. La storia l’ha raccontata il nipote della coppai, pasquale Cautela: “i miei nonni avevano contratto il covid dalla badante circa 50 giorni fa e avevano saputo di essere positivi lo stesso giorno. Per un po’ hanno avuto la febbre, senza altri particolari sintomi. Ora però sono finalmente risultati entrambi negativi al tampone di controllo, mia nonna già alcune settimane fa, mentre per mio nonno, per fortuna, abbiamo ricevuto oggi questa bellissima notizia. L’amore che li lega ha vinto su tutto“.