8 Gennaio 2021 23:20

Coronavirus: positivo al Covid il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, ha sintomi lievi

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 e si trova adesso in isolamento. Secondo quanto comunicato dallo stesso Occhiuto, avrebbe solo lievi sintomi e le sue condizioni al momento non destano preoccupazione. Nelle prossime ore saranno sottoposti al tampone anche le persone che hanno avuto contatti con il primo cittadino.