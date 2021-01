4 Gennaio 2021 15:02

Coronavirus: anche all’A.O. Papardo di Messina avviate le operazioni per la campagna vaccinazione rivolta al personale sanitario

Un’altra giornata di intenso lavoro all’Ospedale Papardo di Messina, impegnato anche di domenica nella campagna di vaccinazione anti-covid. Le vaccinazioni rivolte in questa fase al personale medico e sanitario, sono iniziate sabato mattina e proseguono a ritmi serrati anche oggi. Alle ore 14 di oggi sono state effettuate più di 200 operazioni di somministrazioni del vaccino con un obiettivo giornaliero che punta a superare le 240 dosi. “Le vaccinazioni all’interno dell’Azienda Ospedaliera si stanno svolgendo nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali – ha spiegato il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Dr. Mario Paino – medici, operatori sanitari e tutto il personale dipendente della struttura hanno la priorità, così come tutto il personale impegnato in prima linea nella cura ed assistenza dei pazienti covid-positivi”.

Sono già più di duecento i medici e i rianimatori che questa mattina si sono vaccinati e che dovranno poi in seguito ripetere la somministrazione. “In questa fase d’avvio – ha sottolineato il Direttore generale – stiamo cercando di migliorare in progress la nostra organizzazione, cercando di rispettare le attese di tutti e, soprattutto, le diverse esigenze del sistema salute. Alle operazioni legate alla campagna di vaccinazione si aggiungono le consuete attività giornaliere per il monitoraggio dei casi attraverso i tamponi e la gestione dei pazienti covid ricoverati”. Il sito – rivolto al personale sanitario operante nella Regione Siciliana – per eseguire le registrazioni al pre-test vaccinale è il seguente: https://testcovid.costruiresalute.it