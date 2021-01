2 Gennaio 2021 21:38

Coronavirus a Messina: al Comune di Capizzi dalle 14 di domani sarà “zona rossa” per dieci giorni. E’ quanto prevede un’ordinanza del presidente Musumeci

Il Comune di Capizzi, cittadina in provincia di Messina, dalle 14 di domani sarà “Zona Rossa” per dieci giorni a causa del divampare di un focolaio. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, vista la relazione dell’Asp e sentito il sindaco, serve a salvaguardare la salute pubblica. Le misure restrittive resteranno in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì 13 gennaio.