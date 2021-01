7 Gennaio 2021 11:26

Coronavirus, drive in a Messina: limitazioni nell’area di parcheggio centrale in via Fermi nel tratto compreso tra le vie Galileo Galilei/ Galvani e G. Franza

Al fine di consentire le operazioni di screening Covid-19 della popolazione in modalità drive-in, da oggi, giovedì 7, e sino al termine delle esigenze, vigeranno i divieti di sosta 0-24 e di transito veicolare, nell’area di parcheggio centrale in via Fermi a Messina, nel tratto compreso tra le vie Galileo Galilei/ Galvani e G. Franza. È fatta eccezione per i veicoli ed i mezzi impegnati nelle operazioni di screening e per quelli autorizzati.