Coronavirus, “Rispetto Messina” contro De Luca: “è infantile sostenere che toccherebbe all’Asp il compito di contenere la diffusione dei contagi, è il Sindaco che svolge il ruolo di massima autorità sanitaria locale”

9 Gennaio 2021 14:51

Coronavirus, “Rispetto Messina”: “il Sindaco ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’andamento della crescita esponenziale dei contagi in città, perché i dati che riceve non sono spacchettati, e quindi vanno riferiti all’intero territorio provinciale. Questa è una affermazione che non risponde al vero”

“Il Sindaco di Messina ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’andamento della crescita esponenziale dei contagi in città, perché i dati che riceve non sono spacchettati, e quindi vanno riferiti all’intero territorio provinciale. Questa è una affermazione che non risponde al vero”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di iniziativa civica “Rispetto Messina”. “Perché, ci risulta -prosegue la nota- che i Sindaci di tutti i comuni ricevono, quasi quotidianamente, da parte dell’Asp una pec criptata che può essere aperta soltanto utilizzando una password riservata in possesso del sindaco di ciascun comune. Password con cui si accede ad un file che contiene i nominativi, la data di nascita, la residenza ed i recapiti telefonici delle persone risultate essere positive ai controlli effettuati con i tamponi. Quindi tutti i sindaci sono a conoscenza, in maniera aggiornata, del numero esatto dei concittadini risultati positivi al Covid19; e ciò al fine di poter predisporre i sopralluoghi per verificare il rispetto del periodo di isolamento e di quarantena, e di fornire servizi appositi, compresa l’assistenza dei servizi sociali. Per cui, non esistono alibi di sorta! Così come è assurdo ed infantile, sostenere che toccherebbe all’Asp il compito di contenere la diffusione dei contagi. Perché è il Sindaco che svolge il ruolo di massima autorità sanitaria locale; è il Sindaco che emette le ordinanze sulle misure atte a contenere la diffusione del contagio; è il Sindaco che dispone di un corpo autonomo di Polizia Municipale per fare rispettare le sue ordinanze, anche riguardo al divieto di assembramenti e all’obbligo dell’uso corretto della mascherina protettiva; ed è il Sindaco che fa parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha anche il compito di mettere in campo gruppi interforze per fare rispettare le varie disposizioni relative al Coronavirus. E tutto ciò non è assolutamente di competenza dell’Asp, che ha comunque le sue pecche. E tocca al Sindaco assolvere ai suoi doveri istituzionali, finendola di diffondere notizie che non rispondono al vero, allontanando da sé anche il pensiero recondito che i cittadini messinesi si possano comportare tutti come le “tre scimmiette”, conclude la nota.