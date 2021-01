Coronavirus a Messina, arrivano rinforzi per il contact tracing: nasce il servizio WhatsApp per richiedere l’esito dei tamponi

19 Gennaio 2021 11:34

Il servizio per i cittadini di Messina è attivo tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 19:00 e per accedere è necessario collegarsi ad un link

Importante rinforzo per il sistema di contact tracing a Messina. Da oggi l’Asp lancia il servizio WhatsApp a disposizione della cittadinanza per richiedere l’esito dei tamponi. Come funziona? Per richiedere l’esito del tampone bisogna collegarsi a questo link: https://wa.me/message/BLWZDY6OIAWZH1

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 19:00.

L’Asp ricorda che per effettuare il tampone bisogna essere stati a contatto con un soggetto positivo o presentare sintomi Covid. L’isolamento fiduciario scatta anche in attesa dell’esito del tampone e deve essere necessariamente comunicato all’Asp tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:

igiene@asp.messina.it

coronavirus@asp.messina.it

Cosa fare in attesa del risultato?

Mentre sei in attesa del test e dei risultati è necessario restare in isolamento domiciliare. Se un soggetto presenta sintomi riconducibili all’infenzione da Covid-19, tutte le altre persone che vivono con lui devono mettersi in autoisolamento per 14 giorni dall’insorgenza dei tuoi sintomi (questo perché gli studi hanno dimostrato che le persone possono avere la Covid-19 ed essere asintomatiche fino a due settimane). E’ importante informare anche le persone con le quali si hanno avuto stretti contatti nelle ultime 48 ore. Il contact tracing è un metodo fondamentale per cercare di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2.