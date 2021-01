Coronavirus: Mandelli (Fi), ‘grazie a Berlusconi, governo ci ascolti su vaccini’

24 Gennaio 2021 21:13

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – ‘Grazie al presidente Berlusconi, Forza Italia si metterà subito al lavoro per redigere un Piano vaccini che sappia superare le criticità dell’attuale programmazione del governo e che consenta un veloce e sicuro accesso dei cittadini all’immunizzazione”. Così il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli.

‘Già da domani -aggiunge- creeremo un gruppo di lavoro per poter poi portare all’attenzione del governo le nostre proposte. Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi dato l’incarico di guidarlo. Dalla rapidità e dall’efficacia di questa campagna vaccinale dipendono la ripresa dell’Italia e il ritorno alla normalità dei cittadini. Ci auguriamo perciò che l’esecutivo voglia finalmente ascoltarci”.