30 Gennaio 2021 14:28

Coronavirus, l’Unione Europea: “prenotate 2,3 mld dosi di vaccini, sono in corso trattative con altre società”

“Finora sono stati firmati contratti con sei società per garantire l’accesso a 2,3 miliardi di dosi di vaccino“. E’ quanto ha precisato la Commissione europea, sottolineando che “sono in corso trattative con altre società per garantire più dosi”.