Coronavirus: Librandi (Iv), ‘avere più vaccini non dare soldi ad avvocati’

25 Gennaio 2021 03:40

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Anziché annunciare guerre legali che avrebbero come solo effetto quello di ingrassare le casse di qualche studio legale, magari noto e frequentato dall’attuale presidente del Consiglio, l’Italia dovrebbe pretendere da Pfizer-Biontech e da Astrazeneca una fornitura extra di dosi di vaccino, persino a un prezzo maggiorato se serve. Perché la nostra priorità nazionale è avere vaccini, non risparmiare sulla spesa per averli”. Lo afferma Gianfranco Librandi, di Italia viva.

“Vorrei capire -aggiunge- qual è l’obiettivo che si pongono Conte e Arcuri: avere più vaccini per gli italiani o dare lavoro a qualcun avvocato amico? Si alzino piuttosto dalla scrivania e vadano in Germania a parlare con i produttori. Questo pretendiamo dal governo”.