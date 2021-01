Nuovo caso di positività al Coronavirus nella Juventus: Alex Sandro in isolamento, tamponi per il resto dei calciatori

4 Gennaio 2021 21:22

Nuovo caso di positività al Coronavirus fra i calciatori della Juventus: Alex Sandro ha riscontrato lievi sintomi ed è attualmente in isolamento

Nuovo caso di positività al Coronavirus in Serie A, questa volta fra le file della Juventus. Il terzino brasiliano Alex Sandro è risultato positivo al Covid nell’ultimo giro di tamponi effettuato dalla squadra in vista della gara di mercoledì contro il Milan. Il calciatore aveva giocato titolare contro l’Udinese nel posticipo di ieri sera, valevole per la 15ª giornata di Serie A. Anche il resto dei calciatori è stato sottoposto a tampone.

“A seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. – si legge nel comunicato della Juventus – Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.