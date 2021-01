25 Gennaio 2021 11:17

Coronavirus, i governatori della Lega chiedono di cambiare il sistema di valutazione che determina il colore della Regione

I governatori della Lega rinnovano “la richiesta di una revisione immediata delle procedure” per determinare il colore delle Regione in modo da “affrontare con serenita’ maggiore una grave situazione”. “Il governo non puo’ ad ogni problema esimersi da responsabilita’ e incolpare le regioni” sottolineano Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Chtistian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto).