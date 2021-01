Coronavirus: Gori, ‘su zona rossa Lombardia chi ha sbagliato deve scusarsi’

22 Gennaio 2021 20:14

Milano, 22 gen. (Adnkronos) – “è sconcertante apprendere che la scorsa settimana la Lombardia sia stata indicata come ‘zona rossa” per un errore nel calcolo dell’indice RT. Chi ha sbagliato dovrebbe scusarsi con i cittadini lombardi”. Lo sottolinea il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in una nota.

“Il ritorno della Lombardia alla classificazione di ‘zona arancione” è una notizia importante innanzitutto per le scuole. Da mesi le superiori sono costrette alla didattica a distanza e la ‘zona rossa” aveva bloccato anche le seconde e terze medie. Da lunedì sarà possibile riaprire le scuole medie e riportare in classe, al 50%, anche gli studenti delle scuole superiori. In più sarà possibile riaprire i negozi”, aggiunge.

“Si tratta di una decisione fortemente auspicata e attesa a Bergamo, dove gli indici epidemiologici sono da mesi più contenuti che nelle altre province lombarde, e dove pertanto la classificazione di ‘zona rossa” ‘ decisa settimana scorsa dal Governo per tutta la Lombardia ‘ appariva particolarmente restrittiva. Proprio per questo nei giorni scorsi, insieme al presidente della Provincia, avevo chiesto alla Regione e al Ministero di valutare una deroga per il nostro territorio”.