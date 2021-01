Coronavirus: Garavaglia, ‘da Boccia accuse a Lombardia inaccettabili e ingiuste’

24 Gennaio 2021 18:16

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – ‘Possiamo capire il nervosismo di Boccia che ha capito di essere al capolinea con tutto il governo Conte. Ma le sue accuse sono inaccettabili e ingiuste: Regione Lombardia non ha responsabilità. Mai ha inviato dati sbagliati e mai li ha quindi corretti, ma ha sempre criticato il sistema imposto per il calcolo dell’RT”. Lo afferma il deputato della Lega, Massimo Garavaglia.

“Le bugie di Conte e Speranza -aggiunge- sono state smascherate da uno spettacolo indecoroso. Boccia passa da un canale televisivo all’altro cercando di scaricare sugli altri i propri fallimenti: odia il Nord e la Lombardia in particolare, un problema suo che non deve diventare di tutti”.