Coronavirus: Fontana, ‘problema in algoritmo Rt? molto probabile ma riguarda Iss’

23 Gennaio 2021 19:41

Milano, 23 gen. (Adnkronos) – “E’ molto probabile, ma non è un problema che riguarda noi ma riguarderà l’Istituto di superiore di sanità. Io mi preoccupo per le conseguenze che ha l’algoritmo sulla Regione Lombardia, poi se ci sono altre regioni che hanno subito dei vantaggi o degli svantaggi non ne ho la più pallida idea e non mi interessa”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana replica a chi gli chiede se c’è un problema nell’algoritmo che calcola l’Rt e sulla base del quale, rispetto all’emergenza covid, la Lombardia è finita in zona rossa.