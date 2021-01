22 Gennaio 2021 12:29

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Nel corso dell’incontro con le sigle sindacali a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha ricordato, a quanto si apprende, il “pubblico omaggio” che ha fatto in Parlamento al lavoro che i sindacati hanno “portato avanti durante questa fase pandemica, il grande sforzo fatto per offrire un contribuito operativo al Paese, con grande senso di responsabilità, come nel caso della definizione dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.