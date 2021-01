Coronavirus, dalla Catalogna arriva il farmaco che potrebbe fornire immunità immediata

19 Gennaio 2021 10:53

La multinazionale Grifols è pronta ad avviare la sperimentazione di un farmaco che può fornire l’immunità immediata dal Coronavirus

Dalla Catalogna arriva una notizia davvero importante nella lotta al Coronavirus. Grifols, multinazionale specializzata nel settore farmaceutico e ospedaliero, terza azienda più grande al mondo (nonchè prima in Europa) per ciò che concerne i prodotti sanguigni, ha dato il via alla sperimentazione di un nuovo farmaco per contrastare il Covid-19. La particolarità? Potrebbe fornire l’immunità immediata! Si tratta di immunoglobulina Gamunex-C anti-SARS-CoV-2 (contenente anticorpi policlonali ottenuti da donatori di plasma che hanno superato la malattia), da somministrare per via sottocutanea, sarebbe particolarmente valido per proteggere anziani, operatori sanitari e pazienti immunocompromessi per i quali la vaccinazione non è consigliata.

La sperimentazione inizierà nel mese di febbraio, presso Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, su 800 persone positive ma asintomatiche. I primi risultati sono attesi in primavera, mentre a breve dovrebbero arrivare quelli del test già effettuati ad ottobre su pazienti ospedalizzati e gravemente malati. La Grifols ha comunque assicurato che l’immunoglobulina Gamunex-C è risultata efficace nella prevenzione di diverse malattie infettive in pazienti immunodeficienti da circa 15 anni.

“Questo trattamento – spiega l’infettologo Oriol Mitjà in un comunicato – con immunoglobulina alla base fornirebbe una combinazione di anticorpi policlonali che, rispetto agli anticorpi monoclonali, presentano una maggiore diversità che potrebbe migliorare la capacità di protezione contro il virus“. Il direttore medico Antonio Páez, ha invece dichiarato che: “la sua facilità di conservazione in frigorifero e la somministrazione sottocutanea favorirebbero la distribuzione e l’uso di questa potenziale terapia, che potrebbe essere somministrata in qualsiasi studio medico, evitando una visita in un centro ospedaliero” .