Coronavirus, la pandemia rallenta: la Calabria passa in zona gialla e la Sicilia in zona arancione

29 Gennaio 2021 19:04

Coronavirus, la situazione migliora in tutt’Italia: Calabria passa in zona gialla e Sicilia in zona arancione, i dettagli

La situazione in Italia per quanto riguarda il contagio da Covid-19 migliora sensibilmente con un Rt che cala e con gli ospedali e terapie che respirano sensibilmente e secondo quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute “il Ministro Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”. Quindi la Calabria da “Zona Arancione” passa in Zona Gialla”

Ecco nel dettaglio i comportamenti da adottare in base alla “Zona Arancione” o “Gialla”

Zona arancione

Nelle aree in zona arancione, sono valide le seguenti regole:

divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ad eccezione di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

coprifuoco dalle 22 alle 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi, permane la possibilità lavorare con la modalità da asporto (fino alle 22) o di consegna a domicilio;

centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, in questi giorni resteranno comunque aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno;

negozi chiusi, ad eccezione delle attività legate alla vendita di ben di prima necessità come i generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione

didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e terza media;

capienza dei mezzi pubblici dimezzata (al 50%);

musei e mostre chiusi;

corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie chiusi.

Zona gialla

Nelle aree in zona gialla, sono valide le seguenti regole: