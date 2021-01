Coronavirus: Calabria zona gialla ma il comune di San Luca resta rosso

31 Gennaio 2021 11:27

Coronavirus: fino al 7 febbraio prorogata la zona rossa nel comune di San Luca

La Calabria torna zona gialla ma con l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, vengono fissate ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza covid-19. Con il provvedimento si determina anche la cessazione, in tutta la regione, delle misure previste dalla zona arancione. In particolare l’ordinanza dispone, fino al 7 febbraio 2021, la proroga della zona rossa nel comune di San Luca, a differenza del Comune di Casignana (Contrada Palizzi), dove le misure restrittive cessano di avere efficacia.