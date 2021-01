Coronavirus: Buffagni su zona rossa ‘sbagliata’, Fontana e Salvini paghino danni**

26 Gennaio 2021 19:03

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “FONTANA E SALVINI PAGHINO I DANNI AI CITTADINI LOMBARDI!”. Lo scrive su Facebook, a caratteri cubitali, il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni (M5S).

“L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato (nuovamente) la responsabilità della Regione Lombardia sull’errata trasmissione di dati che ha portato la Lombardia in Zona Rossa. L’ISS, infatti, ha specificato che solo le Regioni possono modificare i dati presenti sul database del Ministero della Salute e che, anzi, per la Regione Lombardia sono presenti 54 errori o mancanze da maggio a oggi! Ma ci rendiamo conto? Una follia totale – incalza Buffagni – che si consuma tutta sulla pelle dei cittadini lombardi”.

“Ma Salvini e Fontana non hanno nulla da dire? Un loro errore è costato centinaia di milioni di euro alle tasche dei cittadini. Chiedere scusa non basta, devono PAGARE i danni ai cittadini lombardi”, conclude.