Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti, 299 guariti e 253 nuovi casi positivi. Stabili i ricoveri negli ospedali: il bollettino ufficiale

29 Gennaio 2021 17:17

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria di oggi 29 gennaio

Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 299 guariti e 253 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.043 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 12,38% dei soggetti sottoposti a test, un dato in aumento rispetto a ieri. Il bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza dei nuovi casi:

136 nella Provincia di Reggio Calabria

57 nella Provincia di Cosenza

15 nella Provincia di Vibo Valentia

36 nella Provincia di Catanzaro

9 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 32.329 persone su 484.853 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 6,66% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone addirittura 14,99 persone per ogni positivo. In nessuna Regione d’Italia sono stati sottoposte a tampone così tante persone rispetto ad ogni caso positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia. La Calabria, con questi dati, è in assoluto la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

32.329 casi totali



585 morti

22.715 guariti

9.029 attualmente positivi

274 (+1) ricoverati in ospedale ( 3,03% )

( ) 20 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,22% )

( ) 8.735 (-293) in isolamento domiciliare ( 96,74% )

I 32.329 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 12.273 casi : 170 morti , 9.867 guariti , 77 in reparto al GOM, 7 in reparto a Gioia Tauro, 6 in terapia intensiva, 2.146 in isolamento domiciliare.

: , , 77 in reparto al GOM, 7 in reparto a Gioia Tauro, 6 in terapia intensiva, 2.146 in isolamento domiciliare. Cosenza 9.509 casi : 250 morti , 5.388 guariti , 61 in reparto all’AO, 12 in reparto a Rossano, 13 al presidio di Acri, 14 in reparto a Cetraro, 12 all’ospedale da campo, 9 in terapia intensiva, 3.751 in isolamento domiciliare.

: , , 61 in reparto all’AO, 12 in reparto a Rossano, 13 al presidio di Acri, 14 in reparto a Cetraro, 12 all’ospedale da campo, 9 in terapia intensiva, 3.751 in isolamento domiciliare. Catanzaro 4.825 casi : 85 morti , 2.716 guariti , 22 in reparto all’AO di Catanzaro, 7 in reparto al P.O. di Lamezia Terme, 17 all’AOU Mater Domini, 5 in terapia intensiva, 1.973 in isolamento domiciliare.

: , , 22 in reparto all’AO di Catanzaro, 7 in reparto al P.O. di Lamezia Terme, 17 all’AOU Mater Domini, 5 in terapia intensiva, 1.973 in isolamento domiciliare. Crotone 2.612 casi : 42 morti , 2.331 guariti , 17 in reparto, 222 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 222 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 2.751 casi : 38 morti , 2.147 guariti , 16 in reparto, 550 in isolamento domiciliare.

: , , 16 in reparto, 550 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 359 casi: 266 guariti , 93 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.