Coronavirus, oggi a Reggio Calabria nessun morto, 161 guariti e crollo dei nuovi casi. Continua a svuotarsi il GOM, situazione sempre più tranquilla

13 Gennaio 2021 18:18

Coronavirus, il bollettino del GOM di Reggio Calabria aggiornato ad oggi 13 Gennaio 2021

Giornata eccezionalmente positiva oggi sul fronte epidemiologico in Provincia di Reggio Calabria: in tutto il territorio provinciale (550 mila abitanti) abbiamo avuto soltanto 77 nuovi casi positivi, dimezzati rispetto a ieri. Non ci sono stati morti, abbiamo avuto invece ben 161 guariti. In tutto il territorio provinciale restano 2.378 casi positivi, di cui 2.288 (il 96,2%) in isolamento domiciliare, cioè asintomatici o paucisintomatici senza necessità di cure ospedaliere.

Al GOM di Reggio Calabria è diminuito ulteriormente il numero dei ricoverati, grazie a 8 dimissioni. Ci sono stati anche 7 nuovi ricoveri, quindi rispetto a ieri s’è liberato un posto letto: adesso siamo a quota 85 pazienti ricoverati, di cui soltanto 7 si trovano in terapia intensiva. Nel laboratorio di microbiologia del COM, inoltre, sono stati processati i tamponi effettuati a 287 persone: di queste, soltanto 3 (l’1%) sono risultate positive. Il virus, quindi, circola sempre di meno sul territorio reggino.