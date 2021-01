29 Gennaio 2021 14:22

“Non si deve fare propaganda, non si devono fare annunci”, il Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri alza la voce contro le case farmaceutiche

“Pretendiamo che i fornitori rispettino gli impegni che hanno sottoscritto, il vaccino non è una bibita e una merendina, è l’unico antidoto per uscire da una notte che dura un anno, non si può scherzare, non si deve fare propaganda, non si devono fare annunci, si devono solo consegnare i vaccini promessi”. Lo ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa.