Coppa Italia, arrivano le squalifiche di Ibrahimovic e Lukaku: la decisione del Giudice Sportivo

29 Gennaio 2021 13:03

Arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche di Ibrahimovic e Lukaku: entrambi i calciatori puniti con una giornata di stop

Dopo giorni di aspre polemiche, letture del labbiale e tentativi di traduzione più o meno riusciti, la vicenda relativa alla rissa fra Ibrahimovic e Lukaku è arrivata finalmente al termine. La parola è passata al Giudice Sportivo che analizzando il contenuto del referto arbitrale, nel quale le due ammonizioni ai calciatori vengono motivate con un semplice “comportamento non regolamentare“, ha squalificato i due calciatori per una giornata. In realtà le due squalifiche sono arrivate seguendo il semplice regolamento sportivo, non avendo ravvisato tracce di comportamento discriminatorio nel rapporto del direttore di gara: Ibrahimovic per il rosso diretto, Lukaku per un’ammonizione presa poichè diffidato. Entrambi la dovranno scontare in Coppa Italia. Tocca adesso alla Procura Federale prendere una decisione: possibile che venga aperta un’inchiesta per chiarire se ci sia stato o meno un comportamento discriminatorio.