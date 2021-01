Il contest di Bisestyle (gli inventori delle carte calabresi): “Un fortunato vincitore si può assicurare mazzo, calendario e maglia personalizzata con il proprio ritratto” [VIDEO]

5 Gennaio 2021 17:55

Piero e Gabriele, inventori delle carte calabresi, a breve lanceranno un contest per far vincere a un giovane fortunato mazzo, calendario e t-shirt personalizzata: come partecipare

Ha riscosso grande successo l’idea dell’agenzia grafica e pubblicitaria Bisestyle, che ha deciso di creare le carte calabresi. Ideatore e disegnatore, Piero e Gabriele, sono stati nostri ospiti in redazione per parlarci di tutti i retroscena su questa creativa e fantasiosa invenzione, andata a ruba.

Proprio per il grande successo ricevuto, che ha già fatto partire una seconda ristampa, i due hanno lanciato in esclusiva ai nostri microfoni la prossima idea: premiare un fortunato utente che vincerà carte, calendario e t-shirt personalizzata con il ritratto del proprio volto accanto a uno dei personaggi del mazzo. Questo, innanzitutto per “ricambiare” i tanti – alcuni provenienti anche dalla Francia – che hanno deciso di acquistare i diversi oggetti.

Come partecipare

L’agenzia Bisestyle pubblicherà un post su Facebook in cui spiegherà le indicazioni per partecipare. Tra tutti coloro che interagiranno con lo stesso, attraverso “like” e condivisioni, verrà estratto a sorte un fortunato che potrà scegliere insieme a chi farsi raffigurare nella t-shirt vinta e riceverà inoltre il mazzo di carte e il calendario. Nella t-shirt, raffigurato anche il logo di StrettoWeb. Di seguito il VIDEO.