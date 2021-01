Consultazioni: Renzi, ‘elezioni un errore, rischiamo di perdere Recovery plan’

28 Gennaio 2021 18:38

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Andare alle elezioni in questa fase sarebbe un errore per l’Italia e per gli italiani. Rischieremmo di perdere i fondi europei e quindi pensiamo che serve un governo, presto. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità al presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune”. Lo dice Matteo Renzi al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.