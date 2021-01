Consiglio metropolitano Reggio Calabria, Sera escluso per un voto. Il messaggio rivolto al Pd: “pronto a rivedere una posizione che da tempo mi sta scomoda”

26 Gennaio 2021 13:12

Un messaggio criptico è apparso sul profilo social del Consigliere comunale Giuseppe Francesco Sera

Il nuovo Consiglio metropolitano di Reggio Calabria è stato eletto in queste ore. Lo spoglio ha confermato la maggioranza risicata del centrosinistra, per questo non sono mancate alcune sorprese. Tra le figure elette non è presente infatti Giuseppe Francesco Sera, costretto ad essere escluso solamente per un voto. Candidato alle ultime comunali con il Pd, quindi a sostegno del Sindaco Giuseppe Falcomatà, è stato in quell’occasione il quinto più votato (965 preferenze) all’interno della sua lista, riuscendo ad ottenere un posto all’interno del Consiglio comunale. “Grazie ai miei amici per la loro preferenza! Una buona esperienza che segna un nuovo cammino politico-amministrativo. Pur non essendo riuscito ad essere eletto alla città metropolitana, purtroppo è mancato un solo voto degli amministratori della mia maggioranza, l’occasione mi ha fatto riflettere e mi consentirà di rivedere una posizione che da tempo mi stava scomoda, sempre al servizio dei cittadini. Un augurio di buon lavoro ai colleghi eletti”, ha scritto in un post pubblicato sulla propria bacheca Facebook. Potrebbe trattarsi di un chiaro messaggio rivolto al Pd, che aprirebbe nuovi scenari sulla sua posizione all’interno di Palazzo San Giorgio.