Compleanno Reggina, il messaggio da brividi di Bruno Cirillo: “Di te resterò un innamorato” [FOTO]

11 Gennaio 2021 11:23

Compleanno Reggina, l’ex difensore amaranto Bruno Cirillo ha postato un messaggio da brividi sui profili ufficiali social

In occasione del 107° compleanno della Reggina, l’ex difensore amaranto Bruno Cirillo ha postato un messaggio profondo e da brividi su Instagram, racchiudendo in poche parole ciò che è ed è stata per lui la maglia amaranto e il motivo per cui ancora i tifosi lo ricordano con grande affetto. “11 gennaio 1914…La maglia amaranto e la gente di Reggio, una favola che non conosce tempo…Per te ho dato tutto, di te resterò un innamorato: BUON COMPLEANNO REGGINA!!!”, si legge.