Compleanno Reggina, gli auguri di Puggioni e la foto con Del Piero: “Mi hai permesso di iniziare il mio sogno tra i grandi”

Giornata di festa in casa Reggina. Oggi, infatti, è il 107° compleanno del club amaranto, nato l’11 gennaio 1914. Diversi gli ex calciatori che hanno postato il proprio messaggio d’auguri con tanto di ringraziamento a ciò che questi colori gli hanno lasciato. Oltre al post da brividi di Bruno Cirillo, molto significativo è anche quello del portiere Christian Puggioni, che ha esordito in A proprio con la maglia della Reggina. L’estremo difensore ha lasciato un pensiero accompagnato da una foto insieme a Del Piero in un Reggina-Juventus di oltre 10 anni fa: “Buon Compleanno a Te, che mi hai permesso di iniziare il mio sogno assieme ai Grandi”, ha scritto.