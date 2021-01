Compleanno Reggina: dagli auguri particolari di Falsini ai ricordi degli ex Raggi, Belardi e Possanzini [FOTO E VIDEO]

11 Gennaio 2021 18:30

Sui social i messaggi di tanti ex calciatori della Reggina con ancora i colori amaranto nel cuore

Giornata speciale del calendario amaranto, la Reggina oggi festeggia il suo 107° compleanno. Da Maurizio Raggi, passando per Roberto Pasino, Massimo Carrara e tanti altri ex calciatori, sui social sono susseguiti messaggi di auguri nei confronti del club calabrese. In alto la FOTO GALLERY con tutti i pensieri e i ricordi di grandi professionisti del passato che hanno lasciato un gran bel ricordo nel cuore dei tifosi. Di seguito invece il VIDEO gli auguri molto particolari di Gianluca Falsini, oggi tecnico della Primavera.