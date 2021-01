Classifica Serie A più avvincente che mai, lotta a 3 per lo scudetto: Milan di rigore, l’Inter mostra i muscoli, Juventus terza

30 Gennaio 2021 22:45

Classifica Serie A, lotta scudetto sempre più avvincente: il Milan passa con due rigori a Bologna, poker dell’Inter al Benevento, ok la Juve contro la Sampdoria

Classifica Serie A davvero corta in vetta con 3 squadre raccolte nello spazio di 7 punti, tutte con il mirino puntato sullo scudetto. E che squadre! Le big del calcio italiano tornano a sfidarsi per le zone nobili della classifica con il Milan primo a +2 sull’Inter e +7 sulla Juventus. Tutte e 3 le squadre hanno giocato nel sabato della 20ª giornata e tutte hanno portato a casa i 3 punti.

La prima squadra a scendere in campo è stata il Milan che ha vinto in trasferta a Bologna scacciando i fantasmi di una possibile cristi dopo le sconfitte fra campionato e Coppa Italia contro Atalanta e Inter. I rossoneri trionfano grazie a due rigori, nati da due clamorose ingenuità della difesa felsinea: il primo lo sbaglia Ibrahimovic, ma Rebic è lesto a ribadire la palla in rete dopo la respinta di Skorupski; il secondo lo trasforma Kessiè con la solita freddezza. Nel finale il Bologna accorcia con Poli, ma il forcing dei rossoblu non viene premiato con il pareggio.

Alle 18:00 tocca alla Juventus che esce dal Marassi di Genova con 3 punti importanti. I bianconeri sembrano aver trovato stabilità e continuità di risultati nonostante Cristiano Ronaldo abbia chiuso nuovamente senza scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Un digiuno insolito, mascherato però egregiamente dai gol di Federico Chiesa e Aaron Ramsey che hanno permesso ai ragazzi di Pirlo di agganciare temporaneamente la terza piazza della classifica.

L’ultima squadra a scendere in campo è stata l’Inter, probabilmente quella che ha offerta la prova più convincente. Netto il dominio dei nerazzurri che dopo l’autogol di Improta che ha sbloccato la gara nei primi 45 minuti, hanno letteralmente dilagato nella ripresa con la rete di Lautaro Martinez e la doppietta di Romelu Lukaku, solito trascinatore dell’attacco Interista, salito adesso a quota 14 gol nella classifica dei bomber, uno in meno di Cristiano Ronaldo. Differenze dunque invariate in vetta, con le big che continuano la loro corsa scudetto: toccherà domani a Roma, Napoli, Atalanta e Lazio provare a mantenere il passo ed evitare la fuga.

RISULTATI SERIE A 20ª GIORNATA

VENERDI’ 29 GENNAIO

Ore 20:45

Torino-Fiorentina 1-1 (67′ Ribery, 88′ Belotti)

SABATO 30 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Milan 1-2 (26′ Rebic, 55′ Kessiè rig., 81′ Poli)

Ore 18:00

Sampdoria-Juventus 0-2 (20′ Chiesa, 90’+1 Ramsey)

Ore 20:45

Inter-Benevento 4-0 (7′ aut. Improta, 57′ Lautaro Martinez, 67′ e 78′ Lukaku)

DOMENICA 31 GENNAIO

Ore 12:30

Spezia-Udinese

Ore 15:00

Atalanta-Lazio

Cagliari-Sassuolo

Crotone-Genoa

Ore 18:00

Napoli-Parma

Ore 20:45

Roma-Verona

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 46 INTER 44 JUVENTUS 39 ROMA 37 ATALANTA 36 NAPOLI 34 LAZIO 34 VERONA 30 SASSUOLO 30 SAMPDORIA 26 FIORENTINA 22 BENEVENTO 22 BOLOGNA 20 UDINESE 18 SPEZIA 18 GENOA 18 TORINO 15 CAGLIARI 14 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Lukaku (Inter) 14 reti Immobile (Lazio) 13 reti Ibrahimovic (Milan) 12 reti Muriel (Atalanta) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 10 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Insigne (Napoli) 9 Reti Lozano (Napoli) 9 Reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (21ª GIORNATA)

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

Ore 20:45

Fiorentina-Inter

SABATO 6 FEBBRAIO

Ore 15:00

Atalanta-Torino

Sassuolo-Spezia

Ore 18:00

Juventus-Roma

Ore 20:45

Genoa-Napoli

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ORE 12:30

Benevento-Sampdoria

Ore 15:00

Milan-Crotone

Udinese-Verona

Ore 18:00

Parma-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Cagliari