Città Metropolitana di Reggio Calabria, nessuna candidata donna è stata eletta. Foti: “Platì è certamente più avanti!

30 Gennaio 2021 12:57

Nessuna delle candidate donna è riuscita ad essere eletta alle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La disamina è stata portata avanti dal Consigliere Comunale di Platì, Nicola Foti, che ha pubblicato il seguente comunicato:

“Dispiace constatare che alle scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano, proprio nessuna delle candidate sia riuscita ad essere eletta. Eppure le candidate c’erano. Quello che mi sento in dovere di esprimere con questa breve nota in merito alla triste vicenda, è che tale tragico risultato non debba affatto incidere sulla laboriosità del mondo femminile in ambito politico.

Personalmente ho sempre considerato cruciale il ruolo delle donne in politica. Questo processo di indirizzo credo sia fondamentale per una politica di qualità. A tal riguardo e con orgoglio considero la piccola realtà territoriale di Platì di cui mi onoro rappresentare nella qualità di Consigliere Comunale, certamente più avanti rispetto alla nuova realtà Metropolitana, se consideriamo che su un totale di dodici Consiglieri Comunali cinque sono donne.

Le donne non rappresentano un ostacolo in politica, semmai una grossa opportunità di crescita. Queste poche righe, le rivolgo a chi purtroppo ancora oggi cerca di ghettizzare indirizzando la politica a suo piacimento in modo unilaterale tendendo sempre a confinare le “Quote Rosa” commettendo di fatto un grande crimine contro la collettività”.

Il Consigliere Comunale di Platì – Nicola Foti