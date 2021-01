Reggio Calabria, elezioni Città Metropolitana 2021: spoglio ultimato, ecco i RISULTATI [FOTO LIVE]

24 Gennaio 2021 23:22

Reggio Calabria, elezioni per Città Metropolitana 2021: al via le operazioni di spoglio, diretta su StrettoWeb con tutti i risultati in tempo reale

Urne chiuse per il rinnovo delle cariche della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A votare non sono stati i cittadini come nelle elezioni comunali, regionali, provinciali, politiche ed europee, ma si sono recate alle urne soltanto i consiglieri comunali ed i sindaci (1.053) di tutti i comuni della provincia (tranne ovviamente i comuni commissariati come ad esempio Siderno). L’esecutivo sarà composta da 14 persone elette con il cosiddetto voto ponderato. Oltre al consiglio, è organo della città metropolitana anche la conferenza metropolitana in cui sono invitati tutti i sindaci della provincia di Reggio Calabria. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli amministratori ed al tempo stesso garantire in sicurezza l’esercizio del voto e dello scrutinio è stata disposta l’istituzione di tre seggi elettorali: a Reggio Calabria, Palmi e Locri. E’ stato anche istituito un seggio speciale-volante, per soddisfare le esigenze degli elettori impossibilitati a raggiungere le sedi dei seggi. StrettoWeb sta seguendo in diretta lo spoglio delle schede.

Reggio Calabria: elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, i primi dati dei candidati

Arrivano i primi dati dai seggi dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria con lo spoglio ultimato da qualche minuto: tra i più votati il consigliere Marino con circa 5.000 voti ponderati (un migliaio in provincia). Il consigliere uscente Quartuccio si attesterebbe su 3065, mentre Salvatore Fuda, anche lui uscente, solo sulla locride supoera i 4.000 voti. Tra i più votati nelle due liste di Centro/Sinistra i candidati anche Mantegna, Ranuccio, Zimbalatti, Neri, Versace.

Reggio Calabria: elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, i dati definitivi delle liste del seggio di Palmi

Ottimo risultato per la lista del Centro/Destra al seggio di Palmi per il rinnovo della Città Metropolitana di Reggio Calabria con 10.923 voti ponderati. Molto bene la lista di Territorio Metropolitano che si attesta sui 7.650 voti ponderati. In difficoltà le due liste di Falcomatà con “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana” che si ferma a 5.686 voti ponderati e S’Intesi che prende 2.572 voti ponderati.

Reggio Calabria: elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, ottimo risultato nella locride per Mantegna e Fuda

Ottimo risultato sulla locride, con uno spoglio ancora parziale, per i candidati Domenico Mantegna, sindaco di Benestare e Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa Jonica e consigliere metropolitano uscente.

Reggio Calabria: elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, avanti le liste di Falcomatà

Iniziato da poco lo spoglio delle schede per il rinnovo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sia in città che a Palmi e Locri avanti le liste di Falcomatà.

Reggio Calabria: elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, l’affluenza alle ore 20:00

Alle ore 20:00 per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’affluenza definitiva è stata del 91% nel seggio allestito a Reggio Calabria, del 87% in quello a Palmi e del 87% nel seggio di Locri.

Reggio Calabria: elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, l’affluenza alle ore 17:00

Alle ore 17:00 per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’affluenza è stata del 65,5% nel seggio allestito a Reggio, del 67% in quello a Palmi e del 75% nel seggio di Locri.

Reggio Calabria: in corso le elezioni per il rinnovo della Città Metropolitana, l’affluenza alle ore 13:00

Alle ore 13:00 per l’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’affluenza è stata del 42% nel seggio allestito a Reggio, del 47% in quello a Palmi e del 52% nel seggio di Locri.

Di seguito i candidati delle 4 liste presentate:

Lista “Centro Destra Metropolitano”

Giuseppe Zampogna

Rocco Alberto Campolo

Natale Cangemi

Pasquale Ceratti

Roberto Gaudioso

Maria Francesca Ioculano

Rudi Lizzi

Caterina Chiara Macheda

Antonino Minicuci

Caterina Panetta

Francesca Anastasia Porpiglia

Domenico Romeo

Giovanna Settineri

Cristina Sorace

Lista “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana”

Giuseppe Marino

Giuseppe Sera

Domenico Mantegna

Rosella Scopacasa

Giuseppe Ranuccio

Filippo Quartuccio

Giovanni Latella

Alessandra Serra

Antonino Zimbalatti

Carmela Lentini

Francesca Stillittano

Antonino Crea

Eleonora Macheda

Deborah Novarro

Lista “S’Intesi Metropolitana”

Domenico Mallamaci

Carmelo Versace

Domenica Vitale

Armando Neri

Giuseppe Giordano

Fiorentino Riganò

Salvatore Fuda

Vincenzo Attilio

Salvatore Loiero

Katiuscia Iannizzi

Rosa Maria Marcianò

Francesca Curulli

Paolo Ferrara

Roberta Borrello

Lista “Territorio Metropolitano”