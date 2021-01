Cinema, il Festival di Cannes si farà nonostante il Coronavirus: evento rinviato a luglio

28 Gennaio 2021 12:51

Il Coronavirus posticipa, ma non cancella, il Festival di Cannes: il prestigioso evento cinematografico slitta da maggio a luglio

Il Festival di Cannes si farà nonostante la pandemia di Coronavirus. A differenza di quanto accaduto l’anno scorso, quando nel bel mezzo delle fasi iniziali dell’epidemia di Covid-19 si optò per la cancellazione della manifestazione cinematografica, quest’anno l’edizione numero 74 della kermesse diretta da Thierry Fremaux andrà regolarmente in scena, seppur con uno slittamento temporale. Il Festival di Cannes non si terrà dunque nelle date inizialmente previste (11-22 maggio), ma due mesi dopo da martedì 6 a sabato 17 luglio 2021.

“Come annunciato lo scorso autunno – si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori – il Festival Internazionale del Film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021“.