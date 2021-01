Ciclismo, Wilco Kelderman in ospedale dopo l’incidente stradale: vertebra fratturata e commozione cerebrale

17 Gennaio 2021 12:13

Wilco Kelderman finito in ospedale dopo l’incidente stradale di ieri: vertebra fratturata e commozione cerebrale per il ciclista della Bora-Hansgrohe

La tranquillità dell’ultimo allenamento sul Garda della Bora-Hansgrohe è stata sconvolta ieri da un incidente stradale. Una macchina, che a quanto sembra non ha rispettato uno stop, ha finito per travolgere un gruppo di ciclisti della formazione capitanata da Peter Sagan (non presente all’allanemento). Nell’incidente sono rimasti coinvolti in 7, fra i quali Wilco Kelderman sembra quello ad aver avuto la peggio. Trasportato in ospedale, il ciclista olandese, 3° all’ultimo Giro d’Italia, ha riportato una frattura ad una vertebra e una commozione cerebrale. Anche Rudiger Selig e Andreas Schillinger non se la passano molto bene: il primo ha una commozione cerebrale, il secondo una frattura vertebrale nella zona cervicale e toracica, per Selig commozione cerebrale ma nessuna frattura. Al momento per nessuno dei tre sembra necessario un intervento chirurgico.