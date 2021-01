Ciclismo, Tadej Pogacar e l’UAE Emirates sottoposti al vaccino anti-Coronavirus [FOTO]

8 Gennaio 2021 11:10

Tadej Pogacar e tutti i ciclisti e lo staff dell’UAE Team Emirates sottoposti al vaccino anti-Coronavirus pprovato dal Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti

Dal ciclismo arriva una forte risposta contro il Coronavirus. Staff e ciclisti della UAE Team Emirates, squadra vincitrice dello scorso Tour de France, hanno ricevuto nelle ultime ore il vaccino anti-Coronavirus approvato dal Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti e sviluppato da Sinopharm CNBG. Sottoposti alla vaccinazione 27 corridori fra i quali anche Tadej Pogacar, e altri 32 membri di staff e dirigenza.

Mauro Gianetti, Team Principal dell’UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, ha dichiarato: “come squadra degli Emirati Arabi Uniti, siamo estremamente orgogliosi degli sforzi compiuti ad alto livello dal Paese e dai suoi governanti per contrastare l’impatto della pandemia del Covic-19 e per guidare l’impegno per tornare a una vita normale. L’intera squadra è contentissima per aver avuto la possibilità di proteggersi e di proteggere gli altri attraverso la vaccinazione e si congratula con gli Emirati Arabi Uniti e con tutti i partner di questo programma per l’inestimabile lavoro svolto affinché tutto ciò divenisse possibile“.