Ciclismo, esordio rimandato per Vincenzo Nibali: il Coronavirus cancella la Vuelta Valenciana

28 Gennaio 2021 17:08

Vincenzo Nibali rimanda il proprio esordio. Niente Vuelta Valenciana: la corsa in cui lo ‘Squalo’ contava di esordire è stata cancellata a causa del Covid

Niente da fare per Vincenzo Nibali, l’esordio stagionale è rimandato. Il ciclista siciliano era tornato a casa a Lugano dopo il ritiro effettuato in Spagna nel quale si era preparato per l’esordio stagionale del prossimo 3 febbraio, nel quale contava di essere ai nastri di partenza della Vuelta Valenciana. La corsa, organizzata dall’ex professionista Casero, è stata però cancellata a causa del crescente numero di casi di Coronavirus in Spagna. Possibile dunque che Vincenzo Nibali faccia il suo esordio il 3 marzo a Laigueglia, in Italia.

Lo ‘Squalo’ non è l’unico a dover cambiare i suoi piani. Egan Bernal ad esempio, aveva deciso di saltare il campionato nazionale per partecipare alla gara spagnola, beccandosi anche qualche critica dai connazionali. Anche Filippo Ganna era impaziente di tornare a competere, ma dovrà rivedere il suo programma.