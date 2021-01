Ciclismo, la Nazionale Italiana femminile sceglie la Sicilia: raduno fra Noto e l’Etna in vista di Tokyo 2021

13 Gennaio 2021 10:30

La Nazionale Italiana di ciclismo femminile sceglie la Sicilia per il raduno: le azzurre si allenano fra Noto e l’Etna in vista di Tokyo 2021

La Nazionale Italiana di ciclismo femminile ha scelto la Sicilia! In vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, le ragazze del ciclismo azzurro si alleneranno inizialmente a Noto (da oggi a 18 gennaio), per spostarsi successivamente sull’Etna (dal 18 gennaio al 1 febbraio). Lo scorso anno la Nazionale scelse di allenarsi in Colombia (a 2600 metri sopra il livello del mare), questa volta però le difficoltà legate agli spostamenti e alle limitazioni dovute alla pandemia di Coronavirus hanno fatto optare per una scelta tutta italiana. La Sicilia si conferma dunque grande protagonista nel ciclismo, non solo al maschile. Le ragazze a disposizione del commissario tecnico Dino Savoldi saranno: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi. Nei prossimi giorni arriveranno anche Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi.