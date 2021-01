16 Gennaio 2021 19:07

Incidente d’auto sul lago di Garda: una macchina tavolge i ciclisti della Bora-Hansgrohe durante l’allenamento. Kelderman e 6 compagni finiti in ospedale

Doveva essere un giorno passato in totale relax dopo un’intensa settimana d’allenamento il sabato odierno passato dalla Bora-Hansgrohe di Peter Sagan sul lago di Garda: un incidente stradale ha invece fatto temere il peggio. La squadra tedesca era all’ultimo giorno di ritiro prima della partenza per le Canarie, una sgambata veloce per restare in forma: ad un certo punto una macchina, che sembra non aver rispettato uno stop, ha tagliato la strada alla squadra, travolgendo un gruppo di 7 corridori per i quali è stato necessario il trasferimento in ospedale. Radriografie per Wilco Kelderman (terzo allo scorso Giro d’Italia 2020 con la Sunweb) e i tedeschi Selig e Schillinger. Il resto dei compagni è già tornato in albergo.