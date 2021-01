Chelsea, Thiago Silva regala la maglia ad un operaio, ma rischia grosso: è una violazione delle norme anti-Covid

17 Gennaio 2021 13:44

Thiago Silva regala la maglia ad un operaio nel post partita di Fulham-Chelsea: il bel gesto però è una violazione delle norme anti-Covid

Un bel gesto che rischia di costargli carissimo. Thiago Silva è stato portagonista di una violazione delle norme anti-Covid imposte dalla federazione calcistica inglese, seppur in maniera inconsapevole. Il difensore del Chelsea, al termine della partita di Premier League contro il Fulham, ha donato la sua maglietta ad un operaio che stava lavorando alla ricostruzione di una delle tribune dello stadio Craven Cottage. Secondo quanto fa notare il Daily Mail, scambiarsi le maglie con gli avversari o anche dare la propria divisa a qualcuno è un comportamento vietato dalla normativa igienico-sanitaria varata dopo la pandemia. Thiago Silva, seppur in maniera involontaria, ha violato il protocollo e potrebbe andare in contro ad una dura sanzione.