Chelsea, Pulisic ci dà un taglio! Nuovo look senza barba: “me l’ha chiesto mia… nonna”

3 Gennaio 2021 12:17

Christian Pulisic opta per un cambio di look: accontentata la richiesta della nonna, il calciatore del Chelsea si taglia la barba

I look dei calciatori fanno spesso tendenza. Capelli colorati, tagli particolari, barbe folte diventano presto le principali richieste fatte dai ragazzi ai parrucchieri di tutto il mondo. Christian Pulisic però ha deciso di non seguire alcuna moda anzi, di affidarsi ai consigli della… nonna! L’esterno americano in forza al Chelsea si è infatti rasato completamente la barba, nonostante gli piacesse, proprio perchè la nonna gli ha detto che senza sarebbe stato più carino. “In realtà penso che la barba un po’ lunga mi stesse bene. – ha spiegato Pulisic – Ma l’altro giorno ho incontrato mia nonna che mi ha visto e mi ha detto che dovevo togliermela. Mi ha detto che ero molto più bello senza barba. Le sue parole mi sono bastate. Quindi, niente, me la sono tolta e basta”.