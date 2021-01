Che fine ha fatto Jack Ma? Il fondatore di Alibaba non appare in pubblico da 2 mesi e ha perso 12 miliardi!

4 Gennaio 2021 15:29

Il miliardario Jack Ma non appare in pubblico da 2 mesi, ha abbandonato il suo reality show e avrebbe perso circa 12 miliardi di dollari

In Cina aleggia un vero e proprio mistero intorno a Jack Ma. Il fondatore del noto portale di e-commerce Alibaba non appare in pubblico da 2 mesi e ha disertato il finale di stagione di ‘Africa’s Business Heroes’, reality show da lui stesso creato. La ‘scomparsa’ di Jack Ma sarebbe dovuta ai cattivi rapporti del miliardadio con il governo cinese. Il tutto è nato da alcune dichiarazioni pungenti attraverso le quali Jack Ma ha criticato i regolatori cinesi e le banche statali per la loro arretratezza.

Il presidente Xi Jinping in persona, di tutta risposta, ha ordinato dunque di applicare delle limitazioni commerciali e avviare un’indagine antitrust su Alibaba. Tali misure hanno portato a un crollo delle azioni del colosso sia alla Borsa di New York che a Hong Kong, rispettivamente del 13% e del 15%. Secondo i dati riportati da Bloomberg, solo negli ultimi due mesi Jack Ma avrebbe perso quasi 12 miliardi del suo patrimonio, scendendo da 62 a 50.9 miliardi, pur restando il 3° uomo più ricco della Cina e uno dei più ricchi al mondo.