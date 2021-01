Catanzaro, ufficiale: colpo di mercato in attacco, Jefferson è giallorosso

29 Gennaio 2021 17:17

Colpo in attacco per il Catanzaro che si assicura le prestazioni della punta centrale Jefferson Andrade Siqueira, proveniente dal Padova

L’attaccante brasiliano Jefferson Andrade Siqueira è un calciatore del Catanzaro. Di 33 anni, ha oltre 240 presenze nei campionati professionistici e 59 reti all’attivo. Ha vestito in serie C le maglie di Giana Erminio, Monza, Viterbese, Teramo, Casertana e Latina, squadra con cui ha anche ottenuto una promozione in cadetteria. Con i nerazzurri pontini Jefferson ha disputato due stagioni in serie B, e sempre in B ha militato nel Livorno e nel Frosinone, oltre ad avere avuto una esperienza nella serie A belga. Jefferson approda in giallorosso con la formula del prestito secco fino a fine stagione.