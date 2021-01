Catanzaro: ritrovati dai Carabinieri 51 POS rubati

9 Gennaio 2021 12:33

Catanzaro: rinvenuti all’interno di un appartamento abbandonato e inagibile sito in Viale Isonzo numerose scatole piene di cui molte ancora sigillate

Nella giornata dell’8 Gennaio i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria a seguito di un servizio finalizzato al controllo del territorio con particolare attenzione al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di appartamenti in zona sud, rinvenivano all’interno di un appartamento abbandonato e inagibile sito in Viale Isonzo, numerose scatole piene di cui molte ancora sigillate. In tutto si trattava n° 51 apparecchi per pagamento del tipo POS nuovi.

A seguito di un primo controllo investigativo i militari accertavano che quanto rinvenuto era frutto di un furto avvenuto a Catanzaro tra il 2 e il 4 Gennaio 2021 ai danni del furgone di un dipendente di un’azienda specializzata nell’installazione di quei manufatti. Il materiale rinvenuto, il cui valore di mercato è pari a quasi 10.000 euro, è stato sottoposto a sequestro dai militari operanti al fine di proseguire con le indagini di competenza.