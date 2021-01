8 Gennaio 2021 10:46

Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il Catanzaro comunica di aver riscontrato un elemento del gruppo squadra positivo al Coronavirus

“La società US Catanzaro 1929 comunica che, nel corso dei controlli previsti dai protocolli anti covid, è emersa la positività al virus di un elemento del gruppo squadra, che è asintomatico ed è stato posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. La squadra prosegue il lavoro programmato nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore”. Questa la nota ufficiale diramata dal Catanzaro che comunica la positività di un elemento del gruppo squadra.